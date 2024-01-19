Шевченко - лучший игрок Серии А 2000-х годов по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших игроков итальянской Серии А 2000-х годов.

Возглавил рейтинг украинский форвард Андрей Шевченко, который выступал за " Милан " в 1999-2006 и 2008-2009 годах.

"Он почти вывел "Динамо" в финал Лиги чемпионов 1998/99, после чего Андрей Шевченко сделал следующий большой шаг в своей карьере, перейдя в "Милан" за 25 миллионов фунтов стерлингов.

Ему не потребовалось много времени, чтобы обеспечить культовый статус на "Сан-Сиро", поскольку он забивал 24 гола в каждом из своих первых двух сезонов в Серии А, где он выиграл титул лучшего бомбардира в сезонах 1999/2000 и 2003/04 годов, а также Скудетто в последней кампании", - пишет издание.