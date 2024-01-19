Шевченко - лучший игрок Серии А 2000-х годов по версии FourFourTwo
Шева в 2000-х разрывал Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших игроков итальянской Серии А 2000-х годов.
Возглавил рейтинг украинский форвард Андрей Шевченко, который выступал за "
"Он почти вывел "Динамо" в финал Лиги чемпионов 1998/99, после чего Андрей Шевченко сделал следующий большой шаг в своей карьере, перейдя в "Милан" за 25 миллионов фунтов стерлингов.
Ему не потребовалось много времени, чтобы обеспечить культовый статус на "Сан-Сиро", поскольку он забивал 24 гола в каждом из своих первых двух сезонов в Серии А, где он выиграл титул лучшего бомбардира в сезонах 1999/2000 и 2003/04 годов, а также Скудетто в последней кампании", - пишет издание.
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Топ-20 лучших игроков Серии А 2000-х годов:
1. Андрей Шевченко (Милан).
2. Кака (Милан).
3. Джанлуиджи Буффон (Парма, Ювентус).
4. Андреа Пирло (Брешия, Интер, Милан).
5. Фабио Каннаваро (Парма, Интер, Ювентус).
6. Алессандро Дель Пьеро (Ювентус).
7. Паоло Мальдини (Милан).
8. Алессандро Неста (Лацио, Милан).
9. Франческо Тотти (Рома).
10. Павел Недвед (Лацио, Ювентус).
11. Дженнаро Гаттузо (Милан).
12. Давид Трезеге (Ювентус).
13. Мауро Каморанези (Верона, Ювентус).
14. Лука Тони (Виченца, Брешия, Палермо, Фиорентина, Рома).
15. Кафу (Рома, Милан).
16. Златан Ибрагимович (Ювентус, Интер).
17. Кларенс Зеедорф (Интер, Милан).
18. Руй Кошта (Фиорентина, Милан).
19. Алессандро Костакурта (Милан).
20. Альберто Джилардино (Пьяченца, Верона, Парма, Милан, Фиорентина).
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