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Бенфика одолела Боавишту, Сандерленд уступил Халлу. Известно, какие оценки получили Трубин и Русин

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SofaScore и WhoScored in da house

Бенфика одолела Боавишту, Сандерленд уступил Халлу. Известно, какие оценки получили Трубин и Русин

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" в матче 18-го тура чемпионата Португалии переиграла "Боавишту" (2:0). Больших проблем у лиссабонского гранда не возникло, а у украинского голкипера "орлов" Анатолия Трубина, который привычно вышел в стартовом составе, работы особо не было.

Однако на 53-й минуте вратарь впервые проявил себя, еще и как, Анатолий среагировал на удар игрока "Боавишты" во время выхода соперника один на один. Трубин оформил клиншит, точность его пасов составила 92%, но SofaScore и WhoScored не особо высоко оценили выступление украинца, поставив ему 6.9 и 6.6 соответственно. У большинства партнеров Анатолия – более высокие оценки.

Бенфика одолела Боавишту, Сандерленд уступил Халлу. Известно, какие оценки получили Трубин и Русин - изображение 1

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В то же время в Англии "Сандерленд" проиграл "Халлу" в 28-м туре Чемпионшипа (0:1). Украинский форвард Назарий Русин вышел на поле с первых минут и провел на газоне "Стэдиум оф Лайт" 72 минуты. Он стал первым, кого заменил тренер "черных котов".

Аналитики тоже не отметили Русина – 6.4 от SofaScore и 6.2 от WhoScored. У многих его партнеров баллы выше. Назарий выбил 0.14 xG, отдал 3 точных паса из 4 в целом, выиграл 2 верховых дуэли из трех и трижды уступил в борьбе за позицию. Также у него 5 потерь мяча.

Бенфика одолела Боавишту, Сандерленд уступил Халлу. Известно, какие оценки получили Трубин и Русин - изображение 2

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Бенфика (Лиссабон) Сандерленд Назарий Русин Анатолий Трубин
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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