Снова без Зинченка. В Англии спрогнозировали состав Арсенала на матч с Пэлас

Сегодня в рамках 21 тура АПЛ "Арсенал" сыграет против "Кристалл Пелас". Football. London представили примерный состав игроков, которые будут защищать ворота "кананоров" и в этот список не попал Александр Зинченко.

"Александр Зинченко все еще лечит проблему с икроножной мышцей, которая помешала ему сыграть с "Фулгемом" и "Ливерпулем". Учитывая это, Якуб Кивиор может снова выйти на позиции левого защитника", — пишет издание Football. London.

Предположительно, в сегодняшнем матче на воротах будет стоять Давид Райа, на позицию правого защитника выйдет Бен Уайт, центральными защитниками будут Вильям Салиба и Габриэл Магальяйнс, а левым защитником, как писалось ранее, будет Якуб Кивиор.

Напомним, в последний раз футболист выходил на поле 28 декабря.