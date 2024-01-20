Снова без Зинченка. В Англии спрогнозировали состав Арсенала на матч с Пэлас
Якуб Кивиор выйдет вместо украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в рамках 21 тура АПЛ "Арсенал" сыграет против "Кристалл Пелас". Football. London представили примерный состав игроков, которые будут защищать ворота "кананоров" и в этот список не попал Александр Зинченко.
"Александр Зинченко все еще лечит проблему с икроножной мышцей, которая помешала ему сыграть с "Фулгемом" и "Ливерпулем". Учитывая это, Якуб Кивиор может снова выйти на позиции левого защитника", — пишет издание Football. London.
Предположительно, в сегодняшнем матче на воротах будет стоять Давид Райа, на позицию правого защитника выйдет Бен Уайт, центральными защитниками будут Вильям Салиба и Габриэл Магальяйнс, а левым защитником, как писалось ранее, будет Якуб Кивиор.
Напомним, в последний раз футболист выходил на поле 28 декабря.
Популярное сейчас
- Месси и Суарес вновь воссоединились на поле
- Ястремская вышла в 1/8 финала Australian Open-2024
- Бенфика одолела Боавишту, Сандерленд уступил Халлу. Известно, какие оценки получили Трубин и Русин
- Кубок Англии. Сенсация в Бристоле, Ярмолюк провел более 30 минут против волков, но проиграл
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО