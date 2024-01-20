Впервые за три недели. Зинченко вернулся в стартовый состав Арсенала

"Арсенал" и "Кристал Пэлас" встретятся в рамках 21 тура Английской Премьер-лиги. Украинский футболист Александр Зинченко появится на левом фланге обороны "канониров".

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???? Zinchenko returns

???? Trossard on the wing

???? Jesus leads the line



Let's get back to winning ways, Gunners ✊ pic.twitter.com/sG1wOYXyGn — Arsenal (@Arsenal) January 20, 2024

Для него это будет первый матч с 28 декабря. После этого Зинченко пропустил два подряд поединка команды Артеты.

В общей сложности на его счету 18 встреч в текущем сезоне чемпионата Англии. Также он дважды играл в Кубке лиги и еще четыре раза - в Лиге чемпионов.

Матч начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.