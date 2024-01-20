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Впервые за три недели. Зинченко вернулся в стартовый состав Арсенала

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Сыграет в лондонском дерби

Впервые за три недели. Зинченко вернулся в стартовый состав Арсенала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Арсенал" и "Кристал Пэлас" встретятся в рамках 21 тура Английской Премьер-лиги. Украинский футболист Александр Зинченко появится на левом фланге обороны "канониров".

Для него это будет первый матч с 28 декабря. После этого Зинченко пропустил два подряд поединка команды Артеты.

В общей сложности на его счету 18 встреч в текущем сезоне чемпионата Англии. Также он дважды играл в Кубке лиги и еще четыре раза - в Лиге чемпионов.

Матч начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Арсенал (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Александр Зинченко
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Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
20.01.2024 в 14:31
Ну наконец-то экспертам скай будет снова кого во всех неудачах Арсенала винить
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Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
20.01.2024 в 14:31
Ну наконец-то экспертам скай будет снова кого во всех неудачах Арсенала винить
Ответить
0
0

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