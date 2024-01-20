Впервые за три недели. Зинченко вернулся в стартовый состав Арсенала
Сыграет в лондонском дерби
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" и "Кристал Пэлас" встретятся в рамках 21 тура Английской Премьер-лиги. Украинский футболист Александр Зинченко появится на левом фланге обороны "канониров".
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) January 20, 2024
???? Zinchenko returns
???? Trossard on the wing
???? Jesus leads the line
Let's get back to winning ways, Gunners ✊ pic.twitter.com/sG1wOYXyGn
Для него это будет первый матч с 28 декабря. После этого Зинченко пропустил два подряд поединка команды Артеты.
В общей сложности на его счету 18 встреч в текущем сезоне чемпионата Англии. Также он дважды играл в Кубке лиги и еще четыре раза - в Лиге чемпионов.
Матч начнется в 14.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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