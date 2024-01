Впервые за три недели. Зинченко вернулся в стартовый состав Арсенала

"Арсенал" и "Кристал Пэлас" встретятся в рамках 21 тура Английской Премьер-лиги. Украинский футболист Александр Зинченко появится на левом фланге обороны "канониров".

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Zinchenko returns

???? Trossard on the wing

???? Jesus leads the line



Let's get back to winning ways, Gunners ✊ pic.twitter.com/sG1wOYXyGn