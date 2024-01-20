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Роман Яремчук попал под обратную замену в матче Валенсии

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Вышел на поле в результате замены – и был заменен

Роман Яремчук попал под обратную замену в матче Валенсии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В чемпионате Испании состоялся матч 21-го тура местного чемпионата – "Валенсия" принимала одного из лидеров турнирной таблицы "Атлетик" из Бильбао.

В основном составе хозяев не вышел Роман Яремчук, но украинец появился на поле в результате замены – на 14-ой минуте вышел вместо Серхи Каноса. Впрочем, до конца игрового времени Роман Яремчук не продержался. Тренер решил сделать обратную замену и на 82-ой минуте убрал украинца с поля, выпустив вместо него Хави Герру. Травмы или повреждения у Яремчука не было.

Роман Яремчук в этом сезоне провел четырнадцать матчей в Ла Лиге, забил один гол. Еще четыре поединка украинец провел в Кубке Испании.

"Валенсия" выиграла матч против "Атлетика" со счетом 1:0.

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Валенсия (Испания) Роман Яремчук
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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