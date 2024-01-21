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Все-таки не восстановился. Коваленко не попал в заявку Эмполи на матч против Монцы

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Залечивает травму

Все-таки не восстановился. Коваленко не попал в заявку Эмполи на матч против Монцы

Фото: ФК Емполі

UA-Футбол
Новина українською

В поединке 21 тура чемпионата Италии "Эмполи" встретится с "Монцой". Виктор Коваленко не попал в заявку "синих" на этот поединок.

Хотя и перед матчем была информация о том, что украинец уже залечил травму, однако он остался даже вне скамейки для запасных. Это уже третья встреча подряд, которую пропустит Коваленко. В последний раз он играл еще 30 декабря.

В общей сложности на счету Виктора один гол и один ассист в девяти матчах чемпионата этого сезона.

Поединок между "Эмполи" и "Монцой" стартует в 16:00.

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Виктор Коваленко Эмполи Монца
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