Все-таки не восстановился. Коваленко не попал в заявку Эмполи на матч против Монцы
Залечивает травму
Фото: ФК Емполі
В поединке 21 тура чемпионата Италии "Эмполи" встретится с "Монцой". Виктор Коваленко не попал в заявку "синих" на этот поединок.
Хотя и перед матчем была информация о том, что украинец уже залечил травму, однако он остался даже вне скамейки для запасных. Это уже третья встреча подряд, которую пропустит Коваленко. В последний раз он играл еще 30 декабря.
В общей сложности на счету Виктора один гол и один ассист в девяти матчах чемпионата этого сезона.
Поединок между "Эмполи" и "Монцой" стартует в 16:00.
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