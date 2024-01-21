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Сегодня без Лунина. Реал Мадрид обнародовал стартовый состав на матч с Альмерией

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Сегодня без Лунина. Реал Мадрид обнародовал стартовый состав на матч с Альмерией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в рамках 21-го тура чемпионата Испании "Реал Мадрид" встретится с "Альмерией" в 17:15. Мадридский "Реал" уже представил стартовый состав на эту игру, и в нем отсутствует украинец Андрей Лунин.

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Лунин выходил в старте в матче в рамках Кубка Испании. В той игре он пропустил 4 мяча, из-за чего "Реал Мадрид" завершил свой путь в этом турнире.

Напомним, сайт UA-Футбол проведет прямую трансляцию матча. "Реал Мадрид" - "Альмерия".

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Реал Мадрид - Альмерия: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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mr.Smith
21.01.2024 в 15:57
П ісля останньої гри-назавжди без Луніна.
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Комментарии 1
avatar
mr.Smith
21.01.2024 в 15:57
П ісля останньої гри-назавжди без Луніна.
Ответить
0
0

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