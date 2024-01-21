Сегодня без Лунина. Реал Мадрид обнародовал стартовый состав на матч с Альмерией
На воротах будет Кепа Аррисабалага
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в рамках 21-го тура чемпионата Испании "Реал Мадрид" встретится с "Альмерией" в 17:15. Мадридский "Реал" уже представил стартовый состав на эту игру, и в нем отсутствует украинец Андрей Лунин.
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Лунин выходил в старте в матче в рамках Кубка Испании. В той игре он пропустил 4 мяча, из-за чего "Реал Мадрид" завершил свой путь в этом турнире.
????✅ Our starting ???????? ???? @UDAlmeria_Eng!#RealMadridAlmería pic.twitter.com/65eWtDpmjt— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) January 21, 2024
Напомним, сайт UA-Футбол проведет прямую трансляцию матча. "Реал Мадрид" - "Альмерия".
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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mr.Smith
21.01.2024 в 15:57
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