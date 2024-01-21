  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбык и Цыганков впервые у 2024-м вместе выйдут в старте на матч с Севильей
В тренде

Довбык и Цыганков впервые у 2024-м вместе выйдут в старте на матч с Севильей

Наши за границей
Обновлено

Украинская пара сыграет с первых минут

Довбык и Цыганков впервые у 2024-м вместе выйдут в старте на матч с Севильей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Артем Довбик и Виктор Цыганков впервые у 2024-м вместе выйдут на поле с первых минут в матче против "Севильи".

Украинский форвард принял участие в 21-м матче за каталонский клуб и отметился 11-ю голами и отдал 7 голевых передач. У Виктора - 18 поединков, 3+3 по системе гол + пас.

"Жирона" занимает вторую строчку в чемпионате, до мадридского "Реала" - два очка. Гости идут 16-ми в чемпионате.

Поединок начнется в 22:00. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

По теме
yellow-arrow
Довбик и Цыганков - в основе. Текстовая трансляция матча Ла Лиги Жирона - Севилья
yellow-arrow
Против такого соперника играть тяжело. Какие оценки получил Забарный за матч с Ливерпулем?
yellow-arrow
Жирона – Севилья. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура Ла Лиги
Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости