Довбик отреагировал на слухи о том, что он советовал Жироне подписать Бражко

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик прокомментировал информацию о том, что он и Виктор Цыганков советовали главному тренеру команды Мичелу подписать полузащитника "Динамо" Владимира Бражко.

"У нас ничего не спрашивали по поводу Бражко", - сказал Довбик в комментарии Legioners_ua.

Нападающий рассказал, что у него когда-то спрашивали только украинские журналисты, относительно футболиста, которого он хотел бы видеть в "Жироне". Тогда Артем назвал Александра Пихаленка.