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Довбик отреагировал на слухи о том, что он советовал Жироне подписать Бражко

Наши за границей

Що сказав Артем?

Довбик отреагировал на слухи о том, что он советовал Жироне подписать Бражко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик прокомментировал информацию о том, что он и Виктор Цыганков советовали главному тренеру команды Мичелу подписать полузащитника "Динамо" Владимира Бражко.

"У нас ничего не спрашивали по поводу Бражко", - сказал Довбик в комментарии Legioners_ua.

Нападающий рассказал, что у него когда-то спрашивали только украинские журналисты, относительно футболиста, которого он хотел бы видеть в "Жироне". Тогда Артем назвал Александра Пихаленка.

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Динамо (Киев) Артем Довбик Жирона Владимир Бражко
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Источник:
Legioners_ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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