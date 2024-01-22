Довбик отреагировал на слухи о том, что он советовал Жироне подписать Бражко
Що сказав Артем?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик прокомментировал информацию о том, что он и Виктор Цыганков советовали главному тренеру команды Мичелу подписать полузащитника "Динамо" Владимира Бражко.
"У нас ничего не спрашивали по поводу Бражко", - сказал Довбик в комментарии Legioners_ua.
Нападающий рассказал, что у него когда-то спрашивали только украинские журналисты, относительно футболиста, которого он хотел бы видеть в "Жироне". Тогда Артем назвал Александра Пихаленка.
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Источник:Legioners_ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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