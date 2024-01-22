"Голевая машина". Ла Лига в восторе от игры Довбика
Украинец оформил хет-трик за 6 минут матча
Фото: Жирона
Официальный аккаунт X (Twitter) Ла Лиги прокомментировал хет-трик украинского форварда "Жироны" Артема Довбика в матче против "Севильи" (5:1).
"3 гола. 6 минут. Просто потрясающе.
Голевая машина", - говорится в подписи.
Напомним, что WhoScored и SofaScore назвали Довбика лучшим игроком поединка "Жирона" - "Севилья".
3⃣ goals. 6⃣ minutes.— LALIGA English (@LaLigaEN) January 21, 2024
Simply stunning. pic.twitter.com/OKMWRFoXZP
GOAL MACHINE. ???? pic.twitter.com/rCgQyZigcS— LALIGA English (@LaLigaEN) January 21, 2024
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Bаrcelinius
22.01.2024 в 11:51
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