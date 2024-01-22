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"Голевая машина". Ла Лига в восторе от игры Довбика

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Украинец оформил хет-трик за 6 минут матча

"Голевая машина". Ла Лига в восторе от игры Довбика

Фото: Жирона

Новина українською

Официальный аккаунт X (Twitter) Ла Лиги прокомментировал хет-трик украинского форварда "Жироны" Артема Довбика в матче против "Севильи" (5:1).

"3 гола. 6 минут. Просто потрясающе.

Голевая машина", - говорится в подписи.

Напомним, что WhoScored и SofaScore назвали Довбика лучшим игроком поединка "Жирона" - "Севилья".

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Источник:
La Liga
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Bаrcelinius
22.01.2024 в 11:51
Один я услышал на видео, шо диктор по стадиону кричал Барселооонааа?
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
22.01.2024 в 11:51
Один я услышал на видео, шо диктор по стадиону кричал Барселооонааа?
Ответить
0
0

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