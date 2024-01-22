Довбик поделился эмоциями после хет-трика в ворота Севильи
Украинский форвард стал героем матча
Фото: Instagram
Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик прокомментировал победу в матче Ла Лиги против "Севильи" (5:1), в котором он оформил хет-трик.
"Фантастическая игра на "Монтиливи" вчера вечером. Благодарен за поддержку трибун. Мы взяли важные 3 очка для нашей команды. Браво, команда", - написал Довбик в своем Instagram.
Ранее пресс-служба Ла Лиги отреагировала на голевую феерию нашего соотечественника.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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