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Довбик поделился эмоциями после хет-трика в ворота Севильи

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Украинский форвард стал героем матча

Довбик поделился эмоциями после хет-трика в ворота Севильи

Фото: Instagram

Новина українською

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик прокомментировал победу в матче Ла Лиги против "Севильи" (5:1), в котором он оформил хет-трик.

"Фантастическая игра на "Монтиливи" вчера вечером. Благодарен за поддержку трибун. Мы взяли важные 3 очка для нашей команды. Браво, команда", - написал Довбик в своем Instagram.

Ранее пресс-служба Ла Лиги отреагировала на голевую феерию нашего соотечественника.

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Севилья Артем Довбик Жирона
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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