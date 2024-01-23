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20-летний украинец сменил один немецкий клуб на другой

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Игрок на правах аренды будет заканчивать сезон в другом клубе

20-летний украинец сменил один немецкий клуб на другой

Фото: FC Carl Zeiss Jena

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Украинский полузащитник ФК "Карл Цейсс Йена" Алексей Огурцов сменил клуб за рубежом.

20-летний хавбек перешел на правах аренды в ФК "ВФЛ Халле 96". Арендное соглашение рассчитано до конца этого сезона.

До переезда в Германию Огурцов выступал за "Металлист 1925" U-19. Летом 2022 года он перешел в "Карл Цейсс Йена", заключив трехлетний контракт. В футболке этого клуба он провел 15 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Отметим, что новый клуб украинца из НОФВ-Высшей лиги Юг, которая является пятым дивизионом немецкого чемпионата.

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Источник:
fc-carlzeiss-jena.de
Опубликовал: Алина Ерофеева
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