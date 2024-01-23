Довбик попал в символические сборные тура Ла Лиги по версии двух порталов
Украинец провел яркий поединок против "Севильи"
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик попал в команды недели в чемпионате Испании.
Украинец оформил свой первый хет-трик в домашнем матче против "Севильи" (5:1). Результативные действия Артема помогли "Жироне" разгромить соперника и сохранить первое место в чемпионате.
За все это Довбик попал в сборную 21-го тура Ла Лиги по версиям WhoScored (9.7) и SofaScore (9.2).
Добавим, что хет-трик Артема Довбика стал одним из самых быстрых в истории испанского чемпионата.
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Источник:WhoScored
Опубликовал: Алина Ерофеева
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