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Довбик попал в символические сборные тура Ла Лиги по версии двух порталов

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Украинец провел яркий поединок против "Севильи"

Довбик попал в символические сборные тура Ла Лиги по версии двух порталов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик попал в команды недели в чемпионате Испании.

Украинец оформил свой первый хет-трик в домашнем матче против "Севильи" (5:1). Результативные действия Артема помогли "Жироне" разгромить соперника и сохранить первое место в чемпионате.

За все это Довбик попал в сборную 21-го тура Ла Лиги по версиям WhoScored (9.7) и SofaScore (9.2).

Добавим, что хет-трик Артема Довбика стал одним из самых быстрых в истории испанского чемпионата.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Алина Ерофеева
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