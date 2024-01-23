  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Бывают взлеты и падения". Зинченко отреагировал на постоянную критику
В тренде

"Бывают взлеты и падения". Зинченко отреагировал на постоянную критику

Наши за границей

Футболист знает как вести себя в такой ситуации

"Бывают взлеты и падения". Зинченко отреагировал на постоянную критику

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко высказался по поводу того, что эксперты все чаще критикуют его.

"Я точно не самый счастливый человек на планете, но я понимаю, что бывают взлеты и падения. Уверен, что все будет в порядке, я уже такое проходил в своей карьере, знаю, как нужно вести себя в такой ситуации.

И я знаю, как реагировать на конкуренцию в составе. Нужно продолжать работать еще усерднее. Нужно оценивать себя: что можно сделать лучше, каких ошибок избежать в будущем. Конечно, люди могут критиковать футболистов", — сказал Зинченко.

В текущем сезоне Зинченко провел 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Читайте такжеЗинченко - в команде недели АПЛ по версии WhoScored
По теме
yellow-arrow
Довбик попал в символические сборные тура Ла Лиги по версии двух порталов
yellow-arrow
20-летний украинец сменил один немецкий клуб на другой
yellow-arrow
Челси – Мидлсбро. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию второго матча полуфинала Кубка Лиги
Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
23.01.2024 в 12:19
Зина пошёл по пути Коноплянки
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
23.01.2024 в 12:19
Зина пошёл по пути Коноплянки
Ответить
1
1
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
23.01.2024 в 12:35
Ага, грає в команді першої четвірки Англії, вийшов з першого місця в 1/16 ЛЧ і заробляє легенько пів мільйона за місяць. Ну-ну)))
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости