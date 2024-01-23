"Бывают взлеты и падения". Зинченко отреагировал на постоянную критику

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко высказался по поводу того, что эксперты все чаще критикуют его.

"Я точно не самый счастливый человек на планете, но я понимаю, что бывают взлеты и падения. Уверен, что все будет в порядке, я уже такое проходил в своей карьере, знаю, как нужно вести себя в такой ситуации.

И я знаю, как реагировать на конкуренцию в составе. Нужно продолжать работать еще усерднее. Нужно оценивать себя: что можно сделать лучше, каких ошибок избежать в будущем. Конечно, люди могут критиковать футболистов", — сказал Зинченко.