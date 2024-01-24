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Довбик снова претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге

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Украинская машина

Довбик снова претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба Ла Лиги опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока по итогам января.

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В число номинантов попал украинский форвард "Жироны" Артем Довбик. Конкурентами украинца являются защитник "Реала"Дани Карвахаль, вингер "Барселоны" Ферран Торрес, полузащитинк "Бетиса" Иско и хавбек "Лас-Пальмаса" Кириан Родригес.

Голосование проходит на официальном сайте Ла Лиги.

В январе Довбик провел 4 матча за "Жирону", в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

Интересно, что в номинацию Артем попал в третий раз подряд. А в декабре его даже признали лучшим.

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Ла Лига Артем Довбик Жирона
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Источник:
La Liga
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Bаrcelinius
24.01.2024 в 15:18
Иско скорее всего дадут.
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
24.01.2024 в 15:18
Иско скорее всего дадут.
Ответить
0
0

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