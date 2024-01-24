Довбик снова претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге

Пресс-служба Ла Лиги опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока по итогам января.

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В число номинантов попал украинский форвард "Жироны" Артем Довбик. Конкурентами украинца являются защитник "Реала"Дани Карвахаль, вингер "Барселоны" Ферран Торрес, полузащитинк "Бетиса" Иско и хавбек "Лас-Пальмаса" Кириан Родригес.

Голосование проходит на официальном сайте Ла Лиги.

В январе Довбик провел 4 матча за "Жирону", в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

Интересно, что в номинацию Артем попал в третий раз подряд. А в декабре его даже признали лучшим.