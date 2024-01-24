Довбик снова претендует на звание игрока месяца в Ла Лиге
Украинская машина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба Ла Лиги опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока по итогам января.
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В число номинантов попал украинский форвард "Жироны" Артем Довбик. Конкурентами украинца являются защитник "Реала"Дани Карвахаль, вингер "Барселоны" Ферран Торрес, полузащитинк "Бетиса" Иско и хавбек "Лас-Пальмаса" Кириан Родригес.
Голосование проходит на официальном сайте Ла Лиги.
В январе Довбик провел 4 матча за "Жирону", в которых отметился тремя голами и одним ассистом.
Интересно, что в номинацию Артем попал в третий раз подряд. А в декабре его даже признали лучшим.
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Источник:La Liga
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Bаrcelinius
24.01.2024 в 15:18
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