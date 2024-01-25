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Трубин проиграл серию пенальти - Бенфика вылетела из Кубка

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Эшторил в финале

Трубин проиграл серию пенальти - Бенфика вылетела из Кубка

instagram.com/slbenfica

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

24 января, в матче 1/2 финала Кубка Португалии "Бенфика" принимала "Эшторил".

В стартовом составе "орлов" уже традиционно вышел украинский голкипер Анатолий Трубин.

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"Бенфика" пропустила в начале первого тайма, но отыгралась в начале второго.

Счет 1:1 перешел в серию пенальти (овертайма не было), которую Трубин проиграл 3:5.

"Эшторил" в финале, "Бенфика" без трофея.

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