Трубин проиграл серию пенальти - Бенфика вылетела из Кубка
Эшторил в финале
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24 января, в матче 1/2 финала Кубка Португалии "Бенфика" принимала "Эшторил".
В стартовом составе "орлов" уже традиционно вышел украинский голкипер Анатолий Трубин.
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"Бенфика" пропустила в начале первого тайма, но отыгралась в начале второго.
Счет 1:1 перешел в серию пенальти (овертайма не было), которую Трубин проиграл 3:5.
"Эшторил" в финале, "Бенфика" без трофея.
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