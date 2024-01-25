Трубин - лучший вратарь топ-7 лиг Европы по проценту сделанных сейвов
В расчет брались вратари, которые сыграли не менее 360 минут в этом сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Статистический портал Squawka составил рейтинг лучших вратарей топ-7 лиг Европы по проценту совершенных сейвов. В статистике учитывались только голкиперы, которые сыграли 360+ минут в этом сезоне.
Первое место рейтинга занял украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин. Его процент сейвов в матчах чемпионата Португалии составляет 85,7%. Украинец в 14 матчах чемпионата сделал 36 сейвов.
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Напомним, что в текущем сезоне Примейры Трубин сыграл 14 матчей, в которых пропустил 6 голов, и 8 матчей провел "на ноль".
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