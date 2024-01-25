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Почеттино серьезно раскритиковал Мудрика за матч с Мидлсбро, - СМИ

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В Англии пишут, что украинец может потерять доверие тренера

Почеттино серьезно раскритиковал Мудрика за матч с Мидлсбро, - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Позавчера состоялся ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским "Челси" и "Мидлсбро". Лондонцы разгромили соперников со счетом 6:1 и вышли в финал турнира.

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Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик вышел в стартовом составе своей команды, однако он был заменен уже в перерыве.

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И как сообщает журналист ESPN Недум Онуоха, главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино серьезно раскритиковал украинца за игру.

Было много моментов, где украинец принимал неправильные решения и становится видно, что аргентинский коуч все меньше доверяет ему. Поэтому Мудрик был заменен в перерыве.

Напомним, что в финале "Челси" предстоит сыграть с "Ливерпулем".

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Источник:
The Chelsea Chronicle
Опубликовал: Михаил Черныш
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