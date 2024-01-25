Почеттино серьезно раскритиковал Мудрика за матч с Мидлсбро, - СМИ
В Англии пишут, что украинец может потерять доверие тренера
Getty Images / Global Images Ukraine
Позавчера состоялся ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским "Челси" и "Мидлсбро". Лондонцы разгромили соперников со счетом 6:1 и вышли в финал турнира.
Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик вышел в стартовом составе своей команды, однако он был заменен уже в перерыве.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
И как сообщает журналист ESPN Недум Онуоха, главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино серьезно раскритиковал украинца за игру.
Было много моментов, где украинец принимал неправильные решения и становится видно, что аргентинский коуч все меньше доверяет ему. Поэтому Мудрик был заменен в перерыве.
Напомним, что в финале "Челси" предстоит сыграть с "Ливерпулем".
Популярное сейчас
- Сергей Ребров: На посту вице-президента УАФ буду делать то, что люблю. И что делал раньше
- 19-летня Кори Гауфф уступила в полуфинальном матче Australian Open-2024
- "Ты был настоящим воином". Алиев отреагировал на смерть экс-одноклубника на войне
- Хет-трик Артема Довбика стал одним из самых быстрых в истории чемпионата Испании
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО