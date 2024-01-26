Лунин выйдет в старте Реала на ближайший матч с Лас-Пальмасом
Об этом заявил главный тренер Карло Анчелотти
Madrid Extra
Главный тренер "
На предматчевой пресс-конференции тренер "сливочных" заявил, что в следующем матче ворота "Реала" будет защищать 24-летний украинский вратарь Андрей Лунин.
Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел 12 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов и в 5 поединках отстоял на ноль.
???? JUST IN: Andriy Lunin will start tomorrow — confirms Carlo Ancelotti ✔️ pic.twitter.com/Gx64Rz9BPd— Madrid Zone (@theMadridZone) January 26, 2024
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