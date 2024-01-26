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Лунин выйдет в старте Реала на ближайший матч с Лас-Пальмасом

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Об этом заявил главный тренер Карло Анчелотти

Лунин выйдет в старте Реала на ближайший матч с Лас-Пальмасом

Madrid Extra

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти назвал вратаря, который выйдет в стартовом составе команды на матч 22-го тура Лу Лиги против "Лас-Пальмаса", который состоится 27 января.

На предматчевой пресс-конференции тренер "сливочных" заявил, что в следующем матче ворота "Реала" будет защищать 24-летний украинский вратарь Андрей Лунин.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел 12 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов и в 5 поединках отстоял на ноль.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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