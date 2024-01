Лунин выйдет в старте Реала на ближайший матч с Лас-Пальмасом

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти назвал вратаря, который выйдет в стартовом составе команды на матч 22-го тура Лу Лиги против "Лас-Пальмаса", который состоится 27 января.

На предматчевой пресс-конференции тренер "сливочных" заявил, что в следующем матче ворота "Реала" будет защищать 24-летний украинский вратарь Андрей Лунин.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел 12 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов и в 5 поединках отстоял на ноль.

???? JUST IN: Andriy Lunin will start tomorrow — confirms Carlo Ancelotti ✔️ pic.twitter.com/Gx64Rz9BPd