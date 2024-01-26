Зинченко: Если мы терпим неудачи, то расстраиваемся в 10 раз сильнее любого болельщика

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко высказался о неприятном периоде, когда команда не могла выиграть несколько матчей подряд, за что подвергалась критике от СМИ и болельщиков.

"Каждая команда, которая хочет чего-то достичь, должна показывать реакцию после поражений. Все могут выражать свое мнение, но я смотрю на эту ситуацию менее глобально. Я думаю, как помочь команде, анализирую свою игру и способы прогрессировать. Могу сказать, что если мы терпим неудачи, то расстраиваемся в 10 раз сильнее любого болельщика", — отметил Зинченко.

Напомним, что в текущем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.