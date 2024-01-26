Зинченко: Если мы терпим неудачи, то расстраиваемся в 10 раз сильнее любого болельщика
Украинец рассказал, как реагирует на критику
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "
"Каждая команда, которая хочет чего-то достичь, должна показывать реакцию после поражений.
Все могут выражать свое мнение, но я смотрю на эту ситуацию менее глобально. Я думаю, как помочь команде, анализирую свою игру и способы прогрессировать.
Могу сказать, что если мы терпим неудачи, то расстраиваемся в 10 раз сильнее любого болельщика", — отметил Зинченко.
Напомним, что в текущем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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