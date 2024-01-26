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Зинченко: Если мы терпим неудачи, то расстраиваемся в 10 раз сильнее любого болельщика

Наши за границей
Обновлено

Украинец рассказал, как реагирует на критику

Зинченко: Если мы терпим неудачи, то расстраиваемся в 10 раз сильнее любого болельщика

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко высказался о неприятном периоде, когда команда не могла выиграть несколько матчей подряд, за что подвергалась критике от СМИ и болельщиков.

"Каждая команда, которая хочет чего-то достичь, должна показывать реакцию после поражений.

Все могут выражать свое мнение, но я смотрю на эту ситуацию менее глобально. Я думаю, как помочь команде, анализирую свою игру и способы прогрессировать.

Могу сказать, что если мы терпим неудачи, то расстраиваемся в 10 раз сильнее любого болельщика", — отметил Зинченко.

Напомним, что в текущем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
26.01.2024 в 19:06
меньше надо языком работать а доказывать игрой на поле
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
26.01.2024 в 19:06
меньше надо языком работать а доказывать игрой на поле
Ответить
0
0

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