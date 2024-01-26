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Мудрик после провального матча с Мидлсбро остался в запасе на поединок с Астон Виллой

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Стартовые составы команд

Мудрик после провального матча с Мидлсбро остался в запасе на поединок с Астон Виллой

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 января, в рамках 1/16 финала Кубка Англии "Челси" примет "Астон Виллу".

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.

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Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик в заявке на матч, но начнет поединок на скамейке запасных.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Ну и отметим, что в текущем сезоне Мудрик провел за "синих" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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