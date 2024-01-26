Мудрик после провального матча с Мидлсбро остался в запасе на поединок с Астон Виллой
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 26 января, в рамках 1/16 финала Кубка Англии "
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.
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Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик в заявке на матч, но начнет поединок на скамейке запасных.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Ну и отметим, что в текущем сезоне Мудрик провел за "синих" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
Introducing our starting XI... ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2024
???????????????????????????? Captain Conor.
???????? Benoit slots into defence.
???????? Moi anchors the midfield.@ParimatchUK | #CFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/gS9570agh3
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