Мудрик после провального матча с Мидлсбро остался в запасе на поединок с Астон Виллой

Сегодня, 26 января, в рамках 1/16 финала Кубка Англии " Челси " примет "Астон Виллу".

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик в заявке на матч, но начнет поединок на скамейке запасных.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Ну и отметим, что в текущем сезоне Мудрик провел за "синих" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Introducing our starting XI... ????



???????????????????????????? Captain Conor.

???????? Benoit slots into defence.

???????? Moi anchors the midfield.@ParimatchUK | #CFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/gS9570agh3