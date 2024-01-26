19-летний украинский форвард подписал контракт с английским Карлайлом
Антон Дудик будет играть в Первой лиге
carlisleunited.co.uk
19-летний украинский форвард Антон Дудик продолжит карьеру в Англии.
Футболист подписал контракт с клубом Первой Лиги (третий дивизион Англии) "Карлайл Юнайтед".
Как сообщает пресс-служба клуба, что Дудик уже давно находился на просмотре в "Карлайл Юнайтед" и сумел убедить тренерский штаб в своей перспективе.
Дудик является воспитанником академий "Волыни" и о "Шахтера". В начале полномасштабного вторжения России парень с мамой выехал в Англию.
Антон является младшим братом Артема Дудика, прекратившим год назад отношения с "Металлистом 1925".
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Источник:Карлайл Юнайтед
Опубликовал: Михаил Черныш
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