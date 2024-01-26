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19-летний украинский форвард подписал контракт с английским Карлайлом

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Антон Дудик будет играть в Первой лиге

19-летний украинский форвард подписал контракт с английским Карлайлом

carlisleunited.co.uk

Новина українською

19-летний украинский форвард Антон Дудик продолжит карьеру в Англии.

Футболист подписал контракт с клубом Первой Лиги (третий дивизион Англии) "Карлайл Юнайтед".

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Как сообщает пресс-служба клуба, что Дудик уже давно находился на просмотре в "Карлайл Юнайтед" и сумел убедить тренерский штаб в своей перспективе.

Дудик является воспитанником академий "Волыни" и о "Шахтера". В начале полномасштабного вторжения России парень с мамой выехал в Англию.

Антон является младшим братом Артема Дудика, прекратившим год назад отношения с "Металлистом 1925".

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Источник:
Карлайл Юнайтед
Опубликовал: Михаил Черныш
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