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Трубин: У меня есть ясное видение будущего, четкие поставлены цели - поэтому я сейчас в Бенфике

Наши за границей

Кипер не скрывает, что готов к дальнейшему развитию

Трубин: У меня есть ясное видение будущего, четкие поставлены цели - поэтому я сейчас в Бенфике

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин порассуждал о том, куда в будущем может перейти из португальского клуба.

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– "Бенфика" – один из лучших клубов мира по подготовке и продаже талантов. Думали ли об этом при переходе?

– Об этом даже не нужно задумываться, это все знают. Я для себя при принятии решения о переходе думал именно о том, что здесь смогу продолжить свое футбольное развитие.

У меня есть ясное видение будущего. Четкие поставлены цели. Их постоянно обсуждаю с моей командой. Именно поэтому начал учить английский с 19 лет, а не ждал, когда куда-нибудь перейду. Именно поэтому сейчас я в "Бенфике".

Это невероятный клуб. А если ты с каждым матчем, с каждым сезоном становишься все лучшей версией себя, то интерес к тебе будет. Это аксиома.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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