За 13 минут ничем не запомнился - как Мудрик отыграл, выйдя на замену в матче с Астон Виллой

В пятницу, 26 января, в рамках 1/16 финала Кубка Англии "Челси" принимал "Астон Виллу".

Поединок завершился вничью 0:0 и теперь командам предстоит переигровка.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик начал матч на лавке, но вышел на замену на 77-й минуте, правда, ничем особенным не запомнился.

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За время, проведенное на поле, украинец получил от SofaScore 6.5 – посредственная оценка по всем параметрам.

За 13 минут сделал 5 касаний, отдал 2 из 2-х точных передач, и совершил одну потерю владения.

Ну и отметим, что в текущем сезоне Мудрик провел за "синих" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.