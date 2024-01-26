За 13 минут ничем не запомнился - как Мудрик отыграл, выйдя на замену в матче с Астон Виллой
Посредственная игра Челси, посредственный выход на замену Мудрика
Getty Images / Global Images Ukraine
В пятницу, 26 января, в рамках 1/16 финала Кубка Англии "Челси" принимал "Астон Виллу".
Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик начал матч на лавке, но вышел на замену на 77-й минуте, правда, ничем особенным не запомнился.
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За время, проведенное на поле, украинец получил от SofaScore 6.5 – посредственная оценка по всем параметрам.
За 13 минут сделал 5 касаний, отдал 2 из 2-х точных передач, и совершил одну потерю владения.
Ну и отметим, что в текущем сезоне Мудрик провел за "синих" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
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