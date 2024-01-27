Миколенко в очередной раз выйдет с первых минут на поле
Русин на скамейке запасных на матч со Сток Сити
Getty Images / Global Images Ukraine
Виталий Миколенко начнет 4 раунд кубкового поединка против "Лутона" в стартовом составе. В текущем сезоне украинец принял участие в 21-й игре за "Эвертон".
В 3-м туре "ирискам" удалось обыграть "Кристал Пэлас" во втором поединке со счетом 1:0.
Украинский форвард "Сандерленда" Назарий Русин остался на скамейке запасных.
Напомним, что матчи начнутся в 17:00. Следите за событиями в нашей
Your #EmiratesFACup Toffees! ???? pic.twitter.com/o8EbMqWwSQ— Everton (@Everton) January 27, 2024
Our starting XI to take on Stoke City! ????#SAFC | #SUNSTK pic.twitter.com/yiy74VK0ji— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) January 27, 2024
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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