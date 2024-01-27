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Миколенко в очередной раз выйдет с первых минут на поле

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Русин на скамейке запасных на матч со Сток Сити

Миколенко в очередной раз выйдет с первых минут на поле

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Виталий Миколенко начнет 4 раунд кубкового поединка против "Лутона" в стартовом составе. В текущем сезоне украинец принял участие в 21-й игре за "Эвертон".

В 3-м туре "ирискам" удалось обыграть "Кристал Пэлас" во втором поединке со счетом 1:0.

Украинский форвард "Сандерленда" Назарий Русин остался на скамейке запасных.

Напомним, что матчи начнутся в 17:00. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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