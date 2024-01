Миколенко в очередной раз выйдет с первых минут на поле

Виталий Миколенко начнет 4 раунд кубкового поединка против "Лутона" в стартовом составе. В текущем сезоне украинец принял участие в 21-й игре за "Эвертон".

В 3-м туре "ирискам" удалось обыграть "Кристал Пэлас" во втором поединке со счетом 1:0.

Украинский форвард "Сандерленда" Назарий Русин остался на скамейке запасных.

Напомним, что матчи начнутся в 17:00. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции .

Our starting XI to take on Stoke City! ????#SAFC | #SUNSTK pic.twitter.com/yiy74VK0ji