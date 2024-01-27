Миколенко забил первый автогол за Эвертон. ВИДЕО
Досадная ситуация в матче с Лутоном
Фото: Getty Images
Виталий Миколенко в кубковом поединке против "Лутона" помог соперникам выйти вперед, забив автогол. Для украинского защитника он стал первым в "Эвертоне".
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После подачи с углового фулбек боролся с Берком. Казалось, что соперник его опередил, но все же не сумел пробить. В итоге мяч попал в голову Миколенко и залетел в ворота.
По итогам первого тайма счет 1:0 в пользу "Лутона".
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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