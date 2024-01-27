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Миколенко забил первый автогол за Эвертон. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Досадная ситуация в матче с Лутоном

Миколенко забил первый автогол за Эвертон. ВИДЕО

Фото: Getty Images

Новина українською

Виталий Миколенко в кубковом поединке против "Лутона" помог соперникам выйти вперед, забив автогол. Для украинского защитника он стал первым в "Эвертоне".

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После подачи с углового фулбек боролся с Берком. Казалось, что соперник его опередил, но все же не сумел пробить. В итоге мяч попал в голову Миколенко и залетел в ворота.

По итогам первого тайма счет 1:0 в пользу "Лутона".

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Эвертон (Ливерпуль) Лутон Таун Виталий Миколенко
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
27.01.2024 в 19:27
Якесь недолуге відео. Нічого не зрозуміло
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0
0
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Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
27.01.2024 в 19:27
Якесь недолуге відео. Нічого не зрозуміло
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
27.01.2024 в 18:20
Та не потрібен Евертону ті кубкові змагання, коли справа стосується збереження прописки в АПЛ. Тим більш і основного конкурента підставити під додаткові матчі.
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2
0
Bankir_1987 (Рівне)
27.01.2024 в 18:37
Це точно
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1
0

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