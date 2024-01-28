Анчелотти принял решение об основном кипере Реала при отсутствии Куртуа, - СМИ

Карло Анчелотти наконец решил, кто из киперов, Лунин или Кепа, будет основным до конца сезона. Об этом сообщают испанские СМИ.

По информации портала Don Diario, наставник "сливочных" Карло Анчелотти принял решение, что украинский вратарь Андрей Лунин будет основным в команде до момента возвращения травмированного вратаря Тибо Куртуа. Данная информация была озвучена и Кепи, который не оправдал ожиданий итальянского наставника.

Решающим моментом стала игра против "Лас-Пальмаса", где Лунин хоть и пропустил, однако совершил очень важный сейв. "Реал" победил со счетом 2:1.