Анчелотти принял решение об основном кипере Реала при отсутствии Куртуа, - СМИ
Лунин или Кепа?
Getty Images / Global Images Ukraine
Карло Анчелотти наконец решил, кто из киперов, Лунин или Кепа, будет основным до конца сезона. Об этом сообщают испанские СМИ.
По информации портала Don Diario, наставник "сливочных" Карло Анчелотти принял решение, что украинский вратарь Андрей Лунин будет основным в команде до момента возвращения травмированного вратаря Тибо Куртуа. Данная информация была озвучена и Кепи, который не оправдал ожиданий итальянского наставника.
Решающим моментом стала игра против "Лас-Пальмаса", где Лунин хоть и пропустил, однако совершил очень важный сейв. "Реал" победил со счетом 2:1.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:dondiario.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Andrumas (Düsseldorf)
28.01.2024 в 22:31
Ответить
2
0
Популярное сейчас
- Сельта Виго – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура Ла Лиги
- Синнер закамбечил россиянина в финале Australian Open-2024 и выиграл первый Grand Slam в карьере
- Известны три основных кандидата на должность главного тренера Барселоны
- Минимум работы, но пропущенный гол. Обнародованы оценки Лунина за матч против Лас-Пальмаса
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1