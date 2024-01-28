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Анчелотти принял решение об основном кипере Реала при отсутствии Куртуа, - СМИ

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Лунин или Кепа?

Анчелотти принял решение об основном кипере Реала при отсутствии Куртуа, - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти наконец решил, кто из киперов, Лунин или Кепа, будет основным до конца сезона. Об этом сообщают испанские СМИ.

По информации портала Don Diario, наставник "сливочных" Карло Анчелотти принял решение, что украинский вратарь Андрей Лунин будет основным в команде до момента возвращения травмированного вратаря Тибо Куртуа. Данная информация была озвучена и Кепи, который не оправдал ожиданий итальянского наставника.

Решающим моментом стала игра против "Лас-Пальмаса", где Лунин хоть и пропустил, однако совершил очень важный сейв. "Реал" победил со счетом 2:1.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
dondiario.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
28.01.2024 в 22:31
Анчелотти принял решение, что Андрей Лунин будет основным... Но в следующем матче сыграет Кепа:)))
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Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
28.01.2024 в 22:31
Анчелотти принял решение, что Андрей Лунин будет основным... Но в следующем матче сыграет Кепа:)))
Ответить
2
0

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