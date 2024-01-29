17-летний украинец вскоре присоединится к молодежной команде Реала
Его называют "новым Луниным"
Фото: Rayo Majadahonda
17-летний украинский голкипер Илья Волошин присоединится к молодежной команде "Реала" уже на этой неделе, сообщает Relevo.
Мадридский клуб подписал игрока еще в августе 2023 года - из "Райо Махадаонда".
Издание называет Волошина "новым Луниным" и отмечает, что внешне он похож на Давида де Хеа - худой, с длинными ногами и руками. У Ильи обе ночи рабочие.
В сезоне 2023/24 украинец провел 8 сухих матчей из 11 в составе "Райо". Лишь в одной игре он пропустил два гола.
Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковск (Днепропетровская область), за который выступал с 2014 года по 2019 год. У него есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-16.
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Ушёл с жизни участник ЧМ-2018 - он был лучшим бомбардиром своей сборной в истории
- В Серии А побит антирекорд последних 63-ех лет по незабитым пенальти
- Трубин проиграл серию пенальти, Бенфика вылетела из Кубка. Известна оценка украинца
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО