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17-летний украинец вскоре присоединится к молодежной команде Реала

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Его называют "новым Луниным"

17-летний украинец вскоре присоединится к молодежной команде Реала

Фото: Rayo Majadahonda

Новина українською

17-летний украинский голкипер Илья Волошин присоединится к молодежной команде "Реала" уже на этой неделе, сообщает Relevo.

Мадридский клуб подписал игрока еще в августе 2023 года - из "Райо Махадаонда".

Издание называет Волошина "новым Луниным" и отмечает, что внешне он похож на Давида де Хеа - худой, с длинными ногами и руками. У Ильи обе ночи рабочие.

В сезоне 2023/24 украинец провел 8 сухих матчей из 11 в составе "Райо". Лишь в одной игре он пропустил два гола.

Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковск (Днепропетровская область), за который выступал с 2014 года по 2019 год. У него есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-16.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Алина Ерофеева
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