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Мудрик возглавил антирейтинг вингеров АПЛ по количеству потерь мяча за 100 условных касаний

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Не самый лучший рейтинг

Мудрик возглавил антирейтинг вингеров АПЛ по количеству потерь мяча за 100 условных касаний

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик возглавил антирейтинг вингеров АПЛ текущего сезона по среднему количеству потерь мяча на 100 касаний.

В рейтинге учитывались вингеры, который сыграли в текущем сезоне не менее 500 минут.

Как сообщает журналист The Athletic Лиам Твоми, Мудрик в среднем теряет мяч 39 раз в расчете на 100 касаний.

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23-летний украинец является худшим по этому показателю в Лиге в текущем сезоне.

Напомним, что в этом сезоне Мудрик провел за "Челси" 23 матча, записав в свой актив 4 гола и 2 ассиста.

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