Мудрик возглавил антирейтинг вингеров АПЛ по количеству потерь мяча за 100 условных касаний
Не самый лучший рейтинг
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вингер "
В рейтинге учитывались вингеры, который сыграли в текущем сезоне не менее 500 минут.
Как сообщает журналист The Athletic Лиам Твоми, Мудрик в среднем теряет мяч 39 раз в расчете на 100 касаний.
23-летний украинец является худшим по этому показателю в Лиге в текущем сезоне.
Напомним, что в этом сезоне Мудрик провел за "Челси" 23 матча, записав в свой актив 4 гола и 2 ассиста.
Mudryk has lost possession 39 times per 100 touches in 2023-24, also the worst rate of any attacking midfielder or winger with more than 500 minutes played in the league.— Expensive (@CFCExpnsi) January 29, 2024
~ @liam_twomey | The Athletic pic.twitter.com/VGLL890rhD
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