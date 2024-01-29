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Бенфика в чемпионате сыграет с Амадорой - Трубин выйдет в основе

Наши за границей
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Украинец займет свое законное место в воротах лиссабонской команды

Бенфика в чемпионате сыграет с Амадорой - Трубин выйдет в основе

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 января, в матче 19-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде сыграет с "Амадорой". Поединок начнется в 20:45.

В стартовом составе "орлов" уже традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

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Напомним, что в текущем сезоне украинский кипер провел за "Бенфику" 25 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 21 гол и в 10 поединках отстоял на ноль.

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