Предлагали зарплату меньше, чем в Шахтере. Мудрик за год до Челси отказался переходить в Брентфорд

Украинский комментатор и журналист Виктор Цыганык рассказал, почему в свое время Михаил Мудрик не перешел из " Шахтера " в "Брентфорд".

"За год до перехода в "Челси" английский "Брентфорд" давал за Мудрика 20 млн. Сначала 15, а потом 20 млн... И "Шахтер" согласился на такую сумму. Просто личный контракт игрока не подписали. Потому что меньшие деньги, даже чем в "Шахтере" ему предлагали. Поэтому тогда переход не состоялся", - сказал Цыганык.

Напомним, что в итоге, Мудрик перешел в "Челси" за 70млн евро + 30 млн бонусов.