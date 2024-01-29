Предлагали зарплату меньше, чем в Шахтере. Мудрик за год до Челси отказался переходить в Брентфорд
А вот горняки на тот момент были готовы продать игрока за 20 млн евро
Фото: @ChelseaFC
Украинский комментатор и журналист Виктор Цыганык рассказал, почему в свое время Михаил Мудрик не перешел из "
"За год до перехода в "Челси" английский "Брентфорд" давал за Мудрика 20 млн. Сначала 15, а потом 20 млн...
И "Шахтер" согласился на такую сумму. Просто личный контракт игрока не подписали. Потому что меньшие деньги, даже чем в "Шахтере" ему предлагали. Поэтому тогда переход не состоялся", - сказал Цыганык.
Напомним, что в итоге, Мудрик перешел в "Челси" за 70млн евро + 30 млн бонусов.
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Источник:Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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