Первый дубль в Англии. Русин забил два гола за молодежку Сандерленда. ВИДЕО

29 января в Англии состоялся матч молодежного чемпионата, в которым молодежь "Лидса" играла со сверстниками из "Сандерленда".

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В стартовом составе гостей вышел украинский форвард Назарий Русин – отыграл весь матч и забил два гола - на 34-й и 40-й минутах.

В итоге, "черные коты" выиграли со счетом 3:1.

Отметим, что для Русина это первый дубль на Туманном Альбионе. На его счету один гол за взрослую команду "Сандерленда" и уже три за молодежную.