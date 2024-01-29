Первый дубль в Англии. Русин забил два гола за молодежку Сандерленда. ВИДЕО
Украинец сыграл полный матч в молодежном чемпионате
Getty Images / Global Images Ukraine
29 января в Англии состоялся матч молодежного чемпионата, в которым молодежь "Лидса" играла со сверстниками из "Сандерленда".
В стартовом составе гостей вышел украинский форвард Назарий Русин – отыграл весь матч и забил два гола - на 34-й и 40-й минутах.
В итоге, "черные коты" выиграли со счетом 3:1.
Отметим, что для Русина это первый дубль на Туманном Альбионе. На его счету один гол за взрослую команду "Сандерленда" и уже три за молодежную.
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