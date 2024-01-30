Известны условия, при которых Челси заплатит Шахтеру 30 млн евро бонусов за Мудрика
Донецкому клубу придется долго ждать выплат бонусов
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" может не скоро получить бонусы за трансфер Михаила Мудрика в "Челси", пишет журналист The Athletic Лиам Твоуми.
Лондонский клуб заплатил "горнякам" за молодого вингера 70 миллионов евро, еще 30 млн были предусмотрены в качестве дополнительных выплат.
Но обещанные бонусы дончане получат только в том случае, если "Челси" с Мудриков выиграет 6 трофеев. Лондонцы должны перечислять по 5 миллионов евро "Шахтеру" каждый раз после победы в АПЛ или Лиги чемпионов.
Отметим, что в нынешнем сезоне "Челси" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии и не участвует в еврокубках.
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Источник:Twitter
Опубликовал: Алина Ерофеева
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ВасяКулебяка (Козливка)
30.01.2024 в 11:29
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