Известны условия, при которых Челси заплатит Шахтеру 30 млн евро бонусов за Мудрика

"Шахтер" может не скоро получить бонусы за трансфер Михаила Мудрика в "Челси", пишет журналист The Athletic Лиам Твоуми.

Лондонский клуб заплатил "горнякам" за молодого вингера 70 миллионов евро, еще 30 млн были предусмотрены в качестве дополнительных выплат.

Но обещанные бонусы дончане получат только в том случае, если "Челси" с Мудриков выиграет 6 трофеев. Лондонцы должны перечислять по 5 миллионов евро "Шахтеру" каждый раз после победы в АПЛ или Лиги чемпионов.

Отметим, что в нынешнем сезоне "Челси" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии и не участвует в еврокубках.