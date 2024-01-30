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Известны условия, при которых Челси заплатит Шахтеру 30 млн евро бонусов за Мудрика

Наши за границей

Донецкому клубу придется долго ждать выплат бонусов

Известны условия, при которых Челси заплатит Шахтеру 30 млн евро бонусов за Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" может не скоро получить бонусы за трансфер Михаила Мудрика в "Челси", пишет журналист The Athletic Лиам Твоуми.

Лондонский клуб заплатил "горнякам" за молодого вингера 70 миллионов евро, еще 30 млн были предусмотрены в качестве дополнительных выплат.

Но обещанные бонусы дончане получат только в том случае, если "Челси" с Мудриков выиграет 6 трофеев. Лондонцы должны перечислять по 5 миллионов евро "Шахтеру" каждый раз после победы в АПЛ или Лиги чемпионов.

Отметим, что в нынешнем сезоне "Челси" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии и не участвует в еврокубках.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
30.01.2024 в 11:29
Та Палкін і 70 міліонам радий бо втюхнув те що коштує 30 ну максимум 40
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Комментарии 1
ВасяКулебяка (Козливка)
30.01.2024 в 11:29
Та Палкін і 70 міліонам радий бо втюхнув те що коштує 30 ну максимум 40
Ответить
0
0

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