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АПЛ. Зинченко выйдет в старте Арсенала на Ноттингем Форест. Миколенко - в оснвое Эвертона на Фулхэм

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На неделе в АПЛ пройдут матчи 22-го тура

АПЛ. Зинченко выйдет в старте Арсенала на Ноттингем Форест. Миколенко - в оснвое Эвертона на Фулхэм

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 января, в АПЛ состоятся несколько матчей 22-го тура, в двух из которых будут задействованы украинцы.

Так, в поединке "Ноттингем Форест" - "Арсенал" в стартовом составе выйдет украинец Александр Зинченко, который традиционно займет свое место слева в защите.

Также традиционно слева в защите в стартовом составе "Эвертона" на выездной матч против "Фулхэма" выйдет Виталий Миколенко.

Отметим, что UA-Футбол проведет текстовые онлайны обоих поединков.

Текстовый онлайн матча "Ноттингем Форест" - "Арсенал". Начало матча – 21:30.

Текстовый онлайн матча "Фулхэм" - "Эвертон". Начало матча – 21:45.

Также UA-Футбол проведет аудиотрансляцию матчей на YouTube.

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