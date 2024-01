АПЛ. Зинченко выйдет в старте Арсенала на Ноттингем Форест. Миколенко - в оснвое Эвертона на Фулхэм

Сегодня, 30 января, в АПЛ состоятся несколько матчей 22-го тура, в двух из которых будут задействованы украинцы.

Так, в поединке "Ноттингем Форест" - "Арсенал" в стартовом составе выйдет украинец Александр Зинченко, который традиционно займет свое место слева в защите.

Также традиционно слева в защите в стартовом составе "Эвертона" на выездной матч против "Фулхэма" выйдет Виталий Миколенко.

Отметим, что UA-Футбол проведет текстовые онлайны обоих поединков.

Текстовый онлайн матча "Ноттингем Форест" - "Арсенал" . Начало матча – 21:30.

Текстовый онлайн матча "Фулхэм" - "Эвертон" . Начало матча – 21:45.

Также UA-Футбол проведет аудиотрансляцию матчей на YouTube.

