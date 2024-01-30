АПЛ. Зинченко выйдет в старте Арсенала на Ноттингем Форест. Миколенко - в оснвое Эвертона на Фулхэм
На неделе в АПЛ пройдут матчи 22-го тура
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 30 января, в АПЛ состоятся несколько матчей 22-го тура, в двух из которых будут задействованы украинцы.
Так, в поединке "Ноттингем Форест" - "Арсенал" в стартовом составе выйдет украинец Александр Зинченко, который традиционно займет свое место слева в защите.
Также традиционно слева в защите в стартовом составе "Эвертона" на выездной матч против "Фулхэма" выйдет Виталий Миколенко.
Отметим, что UA-Футбол проведет текстовые онлайны обоих поединков.
Также UA-Футбол проведет аудиотрансляцию матчей на YouTube.
???? ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) January 30, 2024
???? Saliba at the back
⚖️ Smith Rowe in the middle
⚡️ Martinelli on the wing
Let's end January on a high, Gooners ✊ pic.twitter.com/eEhAxWAbnU
Tonight's Toffees! ???? #FULEVE pic.twitter.com/a3JlBATmAX— Everton (@Everton) January 30, 2024
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