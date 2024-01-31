Стали известны условия контракта Реала с "новым Луниным"

Как сообщалось недавно, 17-летний украинский голкипер Илья Волошин в скором времени станет полноценным игроком "Реала". Кипер переедет в "Реал" из из "Райо Махадаонда" и присоединится к молодежной команде мадридского клуба на постоянном контракте.

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Издание Planeta Realmadrid сообщает условия контракта украинца – соглашение будет подписано 31 января и будет рассчитано до 2026 года.

Интересно, что некоторые промадридские издания называют Волошина "новым Луниным" и отмечает, что внешне он похож на Давида де Хеа - худой, с длинными ногами и руками.

В сезоне 2023/24 украинец провел 8 сухих матчей из 11 в составе "Райо". Лишь в одной игре он пропустил два гола.

Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковск (Днепропетровская область), за который выступал с 2014 года по 2019 год. У него есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-16.