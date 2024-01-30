Зинченко проводит свой 100-й матч в стартовом составе в АПЛ

Во вторник, 30 января, "Арсенал" в рамках 22-го тура АПЛ играет против "Ноттингем Форест".

В стартовом составе "канониров" вышел украинец Александр Зинченко.

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Для Алекса этот матч стал 100-м в рамках АПЛ в стартовом составе. 58 выходов в основе было за 6 лет пребывания в "Манчестер Сити" и теперь уже 42 в "Арсенале" за полтора года.

В общей сложности, это 123-й выход Зинченко в английском чемпионате.