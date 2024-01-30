Зинченко проводит свой 100-й матч в стартовом составе в АПЛ
Алекс наиграл за Ман Сити и Арсенал
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вторник, 30 января, "Арсенал" в рамках 22-го тура АПЛ играет против "Ноттингем Форест".
В стартовом составе "канониров" вышел украинец Александр Зинченко.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Для Алекса этот матч стал 100-м в рамках АПЛ в стартовом составе. 58 выходов в основе было за 6 лет пребывания в "Манчестер Сити" и теперь уже 42 в "Арсенале" за полтора года.
В общей сложности, это 123-й выход Зинченко в английском чемпионате.
Напомним, что UA-Футбол ведет
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Перес определился с будущим в Реале Кепы и Лунина
- Первая победа на сборах. Динамо Шовковского разгромило Пахтакор Шацких
- "От вас ничего не скроешь". Шацких признался, что его дочь встречается с игроком Динамо
- Стали известны оценки Миколенко за матч Кубка Англии, в котором он отметился автоголом
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн