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Зинченко оформил ассист руками в матче с Ноттингемом

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Вкинул из аута на гол

Зинченко оформил ассист руками в матче с Ноттингемом

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 30 января, "Арсенал" в рамках 22-го тура АПЛ играет против "Ноттингем Форест".

В стартовом составе "канониров" вышел украинец Александр Зинченко и отметился результативным действием за "канониров".

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При счете 0:0 Алекс вкинул аут, который реализовал Жезус с острого угла - прошил вратаря.

Напомним, что для Алекса этот матч стал 100-м в рамках АПЛ в стартовом составе.

Также отметим, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка "Ноттингем Форест" - "Арсенал".

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