Зинченко оформил ассист руками в матче с Ноттингемом
Вкинул из аута на гол
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вторник, 30 января, "Арсенал" в рамках 22-го тура АПЛ играет против "Ноттингем Форест".
В стартовом составе "канониров" вышел украинец Александр Зинченко и отметился результативным действием за "канониров".
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При счете 0:0 Алекс вкинул аут, который реализовал Жезус с острого угла - прошил вратаря.
Напомним, что для Алекса этот матч стал 100-м в рамках АПЛ в стартовом составе.
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