WhoScored и SofaScore оценили выступления Зинченко и Миколенко в матчах АПЛ
Украинцы получили средние оценки в своих матчах
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вторник, 30 января, почти одновременно стартовали два матча Премьер-Лиги: "Ноттингем Форест" и "Арсенал" и "Фулхэм" против "Эвертона".
В стартовом составе этих поединков вышли двое украинцев: Александр Зинченко ("канониры") и Виталий Миколенко ("ириски").
После завершения игры статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру украинских футболистов. Александр получил 8.1 и 6.9, Виталий - 7.1 и 7.1 соответственно.
Зинченко за 89 минут игрового времени отдал 93% точных передач, имел успех в двух удачных обводках, выиграл 1 воздушное единоборство из четырех, и в целом сделал 132 касаний к мячу.
За все игровое время Миколенко сделал 45 касаний к мячу, отдал 65% точных передач, сделал одну удачную обводку и выиграл одно воздушное единоборство.
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