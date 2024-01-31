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Украинский защитник перешел в клуб из высшего дивизиона Словакии

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25-летний игрок сменил клуб за рубежом

Украинский защитник перешел в клуб из высшего дивизиона Словакии

Фото: MFK Zemplín Michalovce

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Украинский защитник Владислав Веремеев сменил клубную прописку за рубежом.

25-летний украинец стал игроком словацкого "Земплина". Соглашение с "желто-синими" рассчитано до конца текущего сезона.

Предыдущим клубом Веремеева была латвийская "Элгава", в составе которой он провел 18 матчей и забил 1 гол.

Напомним, Веремеев - воспитанник ФК "Днепр" и выступал за юношей днепропетровской команды. Также он защищал цвета "Черноморца", "Зирки", ПФК "Сумы", "Скорук" и эстонский "Нымме Калью".

"Я приехал в Михаловце с амбициями расти и прогрессировать в футболе. Я определенно сделал хороший шаг к тому, чтобы стать еще лучшим футболистом. Ребята в команде приняли меня хорошо, я быстро почувствовал себя среди них как дома. Я сделаю все, чтобы помочь команде", - сказал Владислав.

"Земплин" выступает в высшем дивизионе Словакии.

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Источник:
mfkzemplin.sk
Опубликовал: Алина Ерофеева
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