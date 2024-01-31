Украинский защитник перешел в клуб из высшего дивизиона Словакии
25-летний игрок сменил клуб за рубежом
Фото: MFK Zemplín Michalovce
Украинский защитник Владислав Веремеев сменил клубную прописку за рубежом.
25-летний украинец стал игроком словацкого "Земплина". Соглашение с "желто-синими" рассчитано до конца текущего сезона.
Предыдущим клубом Веремеева была латвийская "Элгава", в составе которой он провел 18 матчей и забил 1 гол.
Напомним, Веремеев - воспитанник ФК "Днепр" и выступал за юношей днепропетровской команды. Также он защищал цвета "Черноморца", "Зирки", ПФК "Сумы", "Скорук" и эстонский "Нымме Калью".
"Я приехал в Михаловце с амбициями расти и прогрессировать в футболе. Я определенно сделал хороший шаг к тому, чтобы стать еще лучшим футболистом. Ребята в команде приняли меня хорошо, я быстро почувствовал себя среди них как дома. Я сделаю все, чтобы помочь команде", - сказал Владислав.
"Земплин" выступает в высшем дивизионе Словакии.
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