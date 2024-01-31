Довбик претендует на звание лучшего игрока Жироны в январе

Украинский форвард " Жироны " Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока команды в январе.

Украинец включен в число соискателей на приз.

Кроме Довбика, также на награду претендуют Иван Мартин, Дэйли Блинд, Порту и Ян Коуту.

Напомним, что в январе украинец провел за "Жирону" шесть матчей, в которых забил три гола, сделал два ассиста.

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