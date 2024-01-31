Довбик претендует на звание лучшего игрока Жироны в январе
Проголосовать может каждый желающий
Жирона
Украинский форвард "
Украинец включен в число соискателей на приз.
Кроме Довбика, также на награду претендуют Иван Мартин, Дэйли Блинд, Порту и Ян Коуту.
Напомним, что в январе украинец провел за "Жирону" шесть матчей, в которых забил три гола, сделал два ассиста.
Проголосовать за Артема можно по ссылке.
Qui ha estat el jugador ???? del mes de gener?— Girona FC (@GironaFC) January 30, 2024
???? @ivanmartinn7
???? @yancoutoo2
???? @portu
???????? Artem Dovbyk
???????? @BlindDaley
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