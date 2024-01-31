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Официально: Дженоа выкупил у Марселя контракт Малиновского

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Руслан - игрок Дженоа на постоянной основе

Официально: Дженоа выкупил у Марселя контракт Малиновского

genoacfc.it

Новина українською

"Дженоа" объявил о выкупе контракта украинского полузащитника Руслана Малиновского, который до этого играл за итальянскую команду на правах аренды из "Марселя".

Деталей перехода клуб пока не сообщает, но ранее СМИ писали о том, что сделка по украинцу будет стоить "Дженоа" 7 млн евро.

Напомним, что изначально аренда Малиновского в "Дженоа" была рассчитана до конца текущего сезона.

Всего на счету 30-летнего украинца два гола и один ассист в 19-ти матчах текущего чемпионата Италии.

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Источник:
Дженоа
Опубликовал: Михаил Черныш
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