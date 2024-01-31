Официально: Дженоа выкупил у Марселя контракт Малиновского
Руслан - игрок Дженоа на постоянной основе
genoacfc.it
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Деталей перехода клуб пока не сообщает, но ранее СМИ писали о том, что сделка по украинцу будет стоить "Дженоа" 7 млн евро.
Напомним, что изначально аренда Малиновского в "Дженоа" была рассчитана до конца текущего сезона.
Всего на счету 30-летнего украинца два гола и один ассист в 19-ти матчах текущего чемпионата Италии.
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