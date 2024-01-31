Роксана Малиновская: В Генуе уже практически все знают Руслана, а от этого он чувствует себя увереннее

Жена украинского хавбека " Дженоа " Руслана Малиновского Роксана рассказала о жизни в итальянской Генуе.

"Мы уже адаптировались здесь, чувствуем себя как дома. Это у нас не отняло много времени, потому что приехали сюда уже интегрированные в Италию. По сравнению с периодом переезда в Бергамо было гораздо проще. Язык уже знали. В Генуе уже практически все знают Руслана. Куда бы мы ни пошли — все узнают. А от этого сам Руслан чувствует себя увереннее, чем в "Аталанте" 4 года назад.

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Мы здесь все очень быстро нашли то, что нам требовалось. Нашли садик для Оливии. Я очень рада, что мы вернулись в Италию. Именно для дочери это важно. Она уже год ходила в детсад в Бергамо, учила итальянский язык, а затем резкий переезд во Францию. Она уже должна была с сентября в Марселе пойти в садик. А там разговаривали исключительно на французском и английском. Это было сложнее и для меня, потому что я не владею французским. А Оливия очень хорошо закрепила итальянский язык, стала очень хорошо разговаривать. Поэтому я рада, что мы сейчас в Италии.

Генуя – город очень красивый, мне нравится, что здесь есть море. Я родилась у моря, поэтому мне лучше, когда оно рядом, мне хорошо даже, когда просто его вижу. На душе покой. Ну и воздух здесь намного чище, потому что Бергамо — это такой регион, где очень много промысла и воздух обычно грязный. Здесь природа красива, можно ходить по набережной. Когда у нас есть время, семьей едем к морю. Оливия здесь в восторге от аквариума. Это очень известное место, потому что люди со всей Италии приезжают, чтобы посмотреть на самый большой в Европе аквариум. А так как дочь увлекается морскими животными, то для нее это вообще классно. Ей здесь очень нравится. А когда нравится все семье, то и у Руслана такое настроение. И я вижу эту разницу.

Когда мы были во Франции, он был озабочен, потому что мы в одиночестве, никого не знаем, не разговариваем на их языке. А здесь он в этом плане очень спокоен", - рассказала Роксана.