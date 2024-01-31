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17-летний украинский голкипер прибыл в офис Реала для подписания контракта. ВИДЕО

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Илья Волошин будет играть за молодежку Реала

17-летний украинский голкипер прибыл в офис Реала для подписания контракта. ВИДЕО

Фото: Rayo Majadahonda

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

17-летний украинский голкипер Илья Волошин прибыл в офис "Реала" для подписания официального контракта с клубом. Украинец покинет "Райо Махадаонда" и будет выступать за молодежную команду королевского клуба.

Видео публикуют в сети мадридские ресурсы.

Ожидается, что соглашение будет рассчитано до 2026 года.

Интересно, что некоторые промадридские издания называют Волошина "новым Луниным" и отмечает, что внешне он похож на Давида де Хеа - худой, с длинными ногами и руками.

В сезоне 2023/24 украинец провел 8 сухих матчей из 11 в составе "Райо". Лишь в одной игре он пропустил два гола.

Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковск (Днепропетровская область), за который выступал с 2014 года по 2019 год. У него есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-16.

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