17-летний украинский голкипер прибыл в офис Реала для подписания контракта. ВИДЕО
Илья Волошин будет играть за молодежку Реала
Фото: Rayo Majadahonda
17-летний украинский голкипер Илья Волошин прибыл в офис
Видео публикуют в сети мадридские ресурсы.
Ожидается, что соглашение будет рассчитано до 2026 года.
Интересно, что некоторые промадридские издания называют Волошина "новым Луниным" и отмечает, что внешне он похож на Давида де Хеа - худой, с длинными ногами и руками.
В сезоне 2023/24 украинец провел 8 сухих матчей из 11 в составе "Райо". Лишь в одной игре он пропустил два гола.
Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковск (Днепропетровская область), за который выступал с 2014 года по 2019 год. У него есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-16.
???? Illia Voloshyn llega a las oficinas de Valdebebas para cerrar su contrato.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 31, 2024
???? El portero firmará con el Real Madrid hasta 2026.
???? @marcosdlarocha. pic.twitter.com/30XoPsch9K
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