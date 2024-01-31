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Мудрик остался в запасе Челси на матч против Ливерпуля

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Мудрик остался в запасе Челси на матч против Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 31 января, в Англии состоится центральный матч 22-го тура АПЛ, в котором "Ливерпуль" примет "Челси". Игра начнется в 22:15.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик в заявке на поединок, но начнет игру на скамейке запасных.

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Отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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