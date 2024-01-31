Мудрик остался в запасе Челси на матч против Ливерпуля
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 31 января, в
Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик в заявке на поединок, но начнет игру на скамейке запасных.
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Отметим, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
Here it is: tonight’s Chelsea team! ????????????@ParimatchUK | #CFC | #LivChe pic.twitter.com/zxaG7jyMgw— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 31, 2024
???? #LIVCHE TEAM NEWS ????— Liverpool FC (@LFC) January 31, 2024
Our line-up to face Chelsea tonight:
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