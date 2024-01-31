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Мудрик вышел спасать Челси на второй тайм матча с Ливерпулем

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Синие после первого тайма горят 0:2

Мудрик вышел спасать Челси на второй тайм матча с Ливерпулем

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

31 января в рамках 22-го тура АПЛ "Ливерпуль" принимает "Челси".

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик остался в запасе на матч, но вышел на замену на второй тайм – заменил Мадуэке.

Отметим, что после первого тайма "Челси" горит со счетом 0:2, при этом "красные" еще и не забили пенальти.

Отметим, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

Также на YouTube доступна аудиотрансляция поединка.

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Челси (Лондон) Ливерпуль Михаил Мудрик
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