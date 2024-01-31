Мудрик вышел спасать Челси на второй тайм матча с Ливерпулем
Синие после первого тайма горят 0:2
Getty Images / Global Images Ukraine
31 января в рамках 22-го тура АПЛ "Ливерпуль" принимает "Челси".
Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик остался в запасе на матч, но вышел на замену на второй тайм – заменил Мадуэке.
Отметим, что после первого тайма "Челси" горит со счетом 0:2, при этом "красные" еще и не забили пенальти.
Отметим, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
Также на YouTube доступна аудиотрансляция поединка.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 207 украинцев из российского плена
- Калитвинцев: Жеребьевку смотрели вместе с Буткевичем. Очень спокойно отнеслись
- Василий Ломаченко узнал дату поединка за пояс IBF
- Минимум работы, но пропущенный гол. Обнародованы оценки Лунина за матч против Лас-Пальмаса
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн