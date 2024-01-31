Мудрик вышел спасать Челси на второй тайм матча с Ливерпулем

31 января в рамках 22-го тура АПЛ "Ливерпуль" принимает "Челси".

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик остался в запасе на матч, но вышел на замену на второй тайм – заменил Мадуэке.

Отметим, что после первого тайма "Челси" горит со счетом 0:2, при этом "красные" еще и не забили пенальти.

Отметим, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

Также на YouTube доступна аудиотрансляция поединка.