Стали известны оценки Ярмолюка в игре против Тоттенхэма
Украинец получил одни из худших оценок
Getty Images / Global Images Ukraine
31 января, состоялся матч "Тоттенхэм" против "Брентфорда" в рамках 22 тура Премьер-Лиги.
19-летний хавбек вышел на замену на 57 минуте поединка.
Игру украинца порталы оценили в 6.5 (sofascore) и 6.0 (whoscored).
За 33 минуты игрового времени Ярмолюк совершил 15 касаний мяча, отдал 8/9 (89%) точных передач, принял участие в одном удачном обведении и получил один фол.
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