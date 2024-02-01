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Стали известны оценки Ярмолюка за игру против Тоттенхэма

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Украинец получил одни из худших оценок

Стали известны оценки Ярмолюка за игру против Тоттенхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

31 января состоялся матч "Тоттенхэма" против "Брентфорда" в рамках 22-го тура Премьер-Лиги.

19-летний хавбек вышел на замену на 57-й минуте поединка.

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Игру украинца порталы оценили в 6.5 (sofascore) и 6.0 (whoscored).

За 33 минуты игрового времени Ярмолюк совершил 15 касаний мяча, отдал 8/9 (89%) точных передач, принял участие в одной удачной обводке и заработал один фол.

Стали известны оценки Ярмолюка за игру против Тоттенхэма - изображение 1
Стали известны оценки Ярмолюка за игру против Тоттенхэма - изображение 2
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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