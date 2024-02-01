Мудрик не впечатлил. Известна оценка украинца за проигранный матч с Ливерпулем

31 января состоялся матч 22-го тура АПЛ, в котором "Ливерпуль" на своем поле принимал "Челси". Встреча завершилась разгромной победой подопечных Юргена Клоппа (4:1).

Украинский вингер гостей Михаил Мудрик появился на поле после перерыва вместо Нони Мадуэке. За тайм украинец сделал 25 касаний мяча, отдал 10 точных передач из 10 (100%), 1 раз пробил мимо ворота, выиграл 4 единоборства, 1 удачную обводка, 1 нарушение правил и 2 заработанных фола, 9 потерь и 1 отбор мяча.

После завершения поединка WhoScored и Sofascore оценили игру участников поединка. Мудрик получил 5.8 и 6.1 соответственно. Это худший показатель среди футболистов "синих".

Лучшим игроком матча стал Конор Брэдли - 9.2 и 9.5. На его счету 1 забитый гол и 2 ассиста.