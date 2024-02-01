На украинского кипера Волошина претендовал и Атлетико, но Лунин убедил парня выбрать Реал

На 17-летнего украинского голкипера Илью Волошина, который подпишет контракт с "Реалом" (официально трансфер не объявили), претендовал и другой мадридский клуб – "Атлетико".

Об этом, а также о переходе украинца в "Реал" рассказал первый тренер кипера Андрей Писный.

"Илья рассказывал, что в летнее межсезонье 2023 года у "Райо Махадаонда" был спарринг с "Реалом Б", и тренер его выпустил на последние 25 минут. И сразу после игры его уже по обе стороны поля ждали скауты "Атлетико" (Мадрид) и "Реала" (Мадрид). Илью сразу повезли в "Атлетико", показать резиденцию. А через несколько дней его увезли уже в "Реал". Там Волошина встретил Андрей Лунин и провел ему экскурсию по резиденции. И после этого Илья решил подписать контракт с "Реалом", – сказал скаут.

Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковск (Днепропетровская область), за который выступал с 2014 года по 2019 год. У него есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-16.