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На украинского кипера Волошина претендовал и Атлетико, но Лунин убедил парня выбрать Реал

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Он провел парню экскурсию и провел пояснительную беседу

На украинского кипера Волошина претендовал и Атлетико, но Лунин убедил парня выбрать Реал

фото из свободных источников

Новина українською

На 17-летнего украинского голкипера Илью Волошина, который подпишет контракт с "Реалом" (официально трансфер не объявили), претендовал и другой мадридский клуб – "Атлетико".

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Об этом, а также о переходе украинца в "Реал" рассказал первый тренер кипера Андрей Писный.

"Илья рассказывал, что в летнее межсезонье 2023 года у "Райо Махадаонда" был спарринг с "Реалом Б", и тренер его выпустил на последние 25 минут. И сразу после игры его уже по обе стороны поля ждали скауты "Атлетико" (Мадрид) и "Реала" (Мадрид).

Илью сразу повезли в "Атлетико", показать резиденцию. А через несколько дней его увезли уже в "Реал". Там Волошина встретил Андрей Лунин и провел ему экскурсию по резиденции. И после этого Илья решил подписать контракт с "Реалом", – сказал скаут.

Волошин – воспитанник ДЮСШ г. Новомосковск (Днепропетровская область), за который выступал с 2014 года по 2019 год. У него есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины U-16.

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Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Андрей Лунин Илья Волошин
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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