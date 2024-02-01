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Почеттино: Если бы Мудрик использовал свой шанс, возможно, это придало бы нам уверенности

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Но в целом тренер синих признал, что Ливерпуль был сильнее

Почеттино: Если бы Мудрик использовал свой шанс, возможно, это придало бы нам уверенности

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды от "Ливерпуля" (1:4) в матче 22-го тура АПЛ.

Среди прочего аргентинец вспомнил и упущенную возможность украинца Михаила Мудрика во втором тайме поединка.

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"Дело не в поиске оправданий. Я думаю, что наша игра была хуже. Они заслужили победу, они были лучше нас. Честно говоря, мы выступили не так, как хотели. Они были лучше нас с первого действия.

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Было ясно, что они были более агрессивны, чем мы. Нам было трудно подключиться и играть. Всегда, когда мы отбирали мяч первым или вторым касанием, мы так легко отдавали его снова. Во всех областях они были лучше нас, поэтому и победили.

Во втором тайме при счете 2:0 у Мудрика был большой шанс. Если бы он забил, возможно, это придало бы нам уверенности и мы бы играли лучше, а также с учетом пенальти в игре на Нкунку. Возможно, на тот момент мы были бы в игре со счетом 2:2. Но даже если бы мы забили оба гола и сыграли вничью, я был бы разочарован, потому что наша игра была не очень хорошей", – сказал Почеттино.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
ФК Челси
Опубликовал: Михаил Черныш
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